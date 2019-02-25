شاهد: رامي مالك يتحدث عن أصوله المصرية أثناء خطاب جائزة أوسكار

فاز رامي مالك يوم الأحد بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد فرقة كوين الموسيقية الراحل.

وينحدر مالك المولود في لوس أنجليس من أصول مصرية وقام بدور ميركري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى بريطانيا عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.

وتحدث مالك عن أصوله المصرية وأظهر امتنانه لجميع من ساعدوه على الوصول إلى تلك المكانة في عالم التثميل واصفاً فوزه "باللحظة الهائلة".

وقال مالك في حضور والدته: "أنا ابن لمهاجر من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول ويتم الآن كتابة قصتي، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لكل واحد منكم ولكل من يؤمن بي في هذه اللحظة. إنه شيء سأثمنه لبقية حياتي".

وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة غولدن جلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.

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