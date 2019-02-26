شاهد: تقنية جديدة تشبه الخيال العلمي لعلاج حروق الجلد في ثوان

علاج الحروق والجروح بسرعة ودون ألم قد يصبح أمرا هينا على الأطباء الآن، مع جهاز جديد طورته شركة إسرائيلية يعمل على رش طبقة تشبه الجلد على مكان الجرح، ليساعد بعد ذلك في شفائها بعيدا عن العدوى والألم.

الجهاز (سبين كير)، الذي يشبه مسدس لعبة كبير وطورته شركة (نانوميديك)، يمكن من خلاله رش طبقة شفافة تشبه الجلد من مادة البوليمر على مكان الجرح مباشرة.

ويمكن لهذه المادة مقاومة الماء لنحو 24 ساعة، كما يمكن تقشيرها بشكل طبيعي بمجرد شفاء الجلد تحتها، وقد تستغرق مدة علاج إصابة الجلد فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وكان العلاج الجديد بالنسبة لآفي روتينبرج عامل الكهرباء الثلاثيني مبعث ارتياح كبير. فقد أدخل إلى المستشفى لعلاج ذراعه من حروق بالغة أصابته في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبعد خمسة أيام من العلاج التقليدي لمنع تعرض الجرح لعدوى والسماح لطاقم الأطباء في مركز شيبا الطبي بمدينة رامات غان الإسرائيلية بفحص حالة الجرح، أُخضعت الإصابة للعلاج بجهاز (سبين كير)، وقال إن التقنية خففت عنه جزءا كبيرا من الألم وساعدت في شفاء الإصابة.

وعمل البروفيسور جوزيف هايك رئيس قسم الجراحات التصحيحية والتجميلية والمركز الوطني لعلاج الحروق في المستشفى كاستشاري للشركة المطورة للتقنية، واصفا إياها بأنها "ضرب من الخيال العلمي".

وأضاف أنه وبتغطية الإصابة، فإنهم يعملون على تخفيف الألم وتعزيز فرص شفاء المنطقة المصابة، كما أن خصائص تلك المادة تمنحها قدرة على محاكاة الطبقة الظاهرة من الجلد لفترة مؤقتة لتغطية المنطقة المصابة تحتها إلى أن تتعافى.

ويرى هايك أن للجهاز الجديد فوائد عدة للطاقم الطبي نفسه، نظرا لسهولة تعلم كيفية استخدامه، وفاعليته في منع الإصابة بالعدوى، إلى جانب فاعليته من حيث فترة الشفاء مقارنة بالطرق التقليدية لعلاج هذه الإصابات.

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ووزعت تسعة من تلك الأجهزة على مستشفيات في إسرائيل وأوروبا دون مقابل، حيث حصل جهاز (سبين كير) على موافقات من السلطات المنظمة، كما ستسهم البيانات التي سيجري جمعها من مستخدميه في زيادة حجم البيانات الطبية لدى الشركة المطورة والتعرف على استخدامات أخرى ممكنة له.

وتسعى شركة نانو ميديك لطرح الجهاز في الأسواق بحلول منتصف العام الحالي، بدءا من أوروبا، وبعد ذلك في الولايات المتحدة بعد حصوله على التصريح اللازم من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.