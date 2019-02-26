شاهد.. ثعبان يسافر من أستراليا إلى بريطانيا مختبئا في حذاء لـ 40 ساعة

حملت سيدة عن طريق الخطأ ثعبانا، في احدى حقائبها في رحلتها من أستراليا إلى بريطانيا، حيث كانت مختبئة في فردة حذائها.

وتنقل الثعبان في الحقيبة في 3 رحلات، مدتها 40 ساعة، من كوينزلاند إلى غلاسكو.

وبحسب التقارير، فإن مويرا بوكسال، وهي سيدة تبلغ من العمر 72 عاما، تفاجأت بروية الثعبان، الذي يبلغ طوله 60 سم، عند وصولها إلى إسكتلندا، بعد رحلة إلى أستراليا لزيارة ابنتها.

ويرجح أن يكون الثعبان قد مر في فترة سبات، تخلص فيها من جلده القديم، خلال فترة الرحلة.

يذكر أن السيدة اتصلت بأحد مراكز الحيوانات، للامساك بالثعبان، حيث وضع في مركز مخصص للزواحف في أدنبره.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

القبض على افعى ضخمة في الصين بعد التهامها لقط

احذروا الأفاعي في المرحاض!

أفعى عملاقة تتحول إلى طبق شهي