الرئيس الجزائري يقدم طلبا رسميا للترشح لولاية جديدة في 3 مارس

قال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء إن الرئيس الجزائري سيقدم طلبا رسميا للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس آذار، وذلك برغم احتجاجات على هذه الخطوة.

وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية إن من حق بوتفليقة الترشح.

وخرج مئات الجزائريين يوم 22 فبراير، في العاصمة الجزائر احتجاجا على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية خامسة.

احتج مئات الجزائريين لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت في العاصمة على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية خامسة.

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وبوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ 1999 لم يظهر على الملأ إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013 اضطرته لاستخدام مقعد متحرك منذ ذلك الحين.

يأتي سعي بوتفليقة لإعادة انتخابه بعدما اختاره حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم مرشحا له في الانتخابات الرئاسية. وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات الأعمال دعمها للرئيس. ومن المتوقع أن يفوز بوتفليقة بالرئاسة بسهولة في ظل ضعف وانقسام المعارضة.