وزير الخارجية البريطاني في زيارة للسعودية لبحث تطورات قضية خاشقجي

قال مارك فيلد الوزير البريطاني لشؤون آسيا والمحيط الهادي يوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية جيريمي هنت سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع وإنه يأمل إحراز تقدم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال فيلد للبرلمان ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستقدم ما توصلت إليه بشأن المسؤول عن القتل والتصرفات التي تعتزم بريطانيا اتخاذها "سيتوجه وزير الخارجية إلى السعودية هذا الأسبوع وأتمنى إحراز تقدم".

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وتلقت الممكلة العربية السعودية انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية ودول أوروبية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي شغلت قضيته الرأي العام الدولي.

فيما قامت الأمم المتحدة بتكليف فريق للتحقيق في مقتل خاشقجي، الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة.

وكان أخر مرة شوهد فيها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في القنصلية السعودية باسطنبول التي زارها للحصول على وثائق، لتم الاعلان عن مقتله فيما بعد.