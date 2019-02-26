إردوغان لا يعتقد أن أمريكا ستسترد الأسلحة من الجماعات الكردية بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستسترد الأسلحة من الجماعات الكردية المسلحة في سوريا.

وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية ضرورة أن تستعيد الولايات المتحدة الأسلحة من الجماعات الكردية في مدينة منبج.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال جنرال كبير في الجيش الأمريكي إنه ينبغي للولايات المتحدة مواصلة تسليح ودعم قوات سوريا الديمقراطية التي يتصدرها الأكراد في أعقاب الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية من سوريا.

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من ناحية ثانية، أعرف أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها تجاه شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي مضيفا أنه لا عودة عن الاتفاق مع روسيا.

وأبلغ مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنقرة بأنه لا يمكن دمج المنظومة الروسية في منظومة الحلف للدفاع الجوي والصاروخي وأن شراء نظام إس-400 سيعرض للخطر شراء تركيا للمقاتلة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وربما يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.

وقال أردوغان لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية "تُجري المؤسسات المعنية المحادثات اللازمة حاليا، وسوف تواصل ذلك. سوف تتحدث أيضا إلى الكونغرس. آمل أن يتغير هذا الموقف (الأمريكي) الخاطئ".