شاهد.. لحظة انفجار شاحنة نقل مواد غذائية في أوريغون

أدى تسرب غاز البروبان، إلى انفجار عربة لنقل السلع الغذائية في ولاية أوريوغون بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحادث والذي وقع يوم الأحد في مدينة يوجين تحديدا، دمر شاحنة نقل البضائع، بالإضافة إلى 3 متاجر كانت الشاحنة تقف بالقرب منها، لكن لم تسجل وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وأكد مصدر من مركز الإطفاء في المدينة بأن سبب الانفجار خطأ في طريقة تمديد أنابيب نقل في الشاحنة، وهو ما أدى إلى الانفجار.

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