شاهد: السماء تمطر أسماكاً في مالطا !

ضربت عاصفة الساحل الشمالي الشرقي لمالطا برياح سرعتها وصلت لمئة كيلومتر في الساعة.

على خليج سان بابلو في مالطا تلاطمت أمواج عالية للغاية حد غمرها الشواطئ والشوارع، وليبدأ السكان المحليون باستقبال ضيوف غير متوقعين جلبتهم الأمواج، كميات كبيرة من الأسماك! لتعنون وسائل الإعلام المحلية أخبارها "إنها تمطر أسماكاً في مالطا!"

Biblical scenes from Xemxija as people battle gale winds, high waves and traffic to collect stranded Maltese Sea Bream - Awrat ? Publiée par Steve Zammit Lupi sur Dimanche 24 février 2019

وجاءت هذه الأسماك من مزرعة سمكية في الخليج وطارت بسبب الأمواج العالية.

وتوقعت خدمة مراقبة البيئة البحرية الأوروبية كوبرنيكوس أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.

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