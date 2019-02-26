دعوة لقراءة شعار "ترامب البرازيلي" في المدارس

دعت الحكومة اليمينية الجديدة في البرازيل إلى تصوير التلاميذ وهم يغنون النشيد الوطني. الحكومة شددت أيضا على قراءة رسالة تحمل شعار الرئيس جائير بولسونارو والذي عرف إعلاميا بإسم ترامب البرازيلي خلال حملته الانتخابية بصوت عال داخل الفصول.

وحسب بيان لوزارة التربية والتعليم، فقد أرسل وزير التعليم البرازيلي ريكاردو فيليز رودريغيز خطابا إلى المدارس دعا فيه المعلمين إلى تقديم أشرطة فيديو إلى الوزارة تضم النشيد وقراءة الخطاب.

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"دعونا نحيي أوقاتا جديدة في البرازيل ونحتفل بالتعليم المسؤول والجيد الذي يتم تطويره من قبل مدارسنا ومعلمينا من أجل منفعة الطلاب، الذين يمثلون الجيل الجديد"، وهي العبارة التي دعت الوزارة إلى قراءتها بصوت عال. وجاء في آخر البيان" البرازيل فوق كل شيء، والله فوق الجميع"، وهو شعار حملة بولسونارو الانتخابية.

وكان الرئيس جائير بولسونارو، الذي يطلق عليه البعض بنسخة "ترامب" البرازيلية قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالقضاء على تأثير اليسار في المدارس، بما في ذلك الثقافة الجنسية والنقاش السياسي، بعد أكثر من 13 عاما على حكم حزب العمال في البرازيل.

ويتخوف العديد من الناشطين والمنظمات غير الحكومية من تزايد "النفوذ السلطوي" في ظل حكم بولسونارو، الذي سبق وأن أشاد علناً بالديكتاتورية في الفترة ما بين 1964 و1985.