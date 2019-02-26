تركيا: صفقة منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية محسومة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن شراء أنقرة منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية صفقة محسومة وذلك رغم جهود واشنطن لإقناع أنقرة بشراء منظومة باتريوت الأمريكية بدلا منها.

وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنقرة من أنه لا يمكن دمج المنظومة الروسية في المنظومة الجوية الصاروخية للحلف وأن شراء منظومة إس-400 سيضعف احتمال شراء تركيا لمقاتلات إف-35 من لوكهيد مارتن وقد يؤدي إلى عقوبات أمريكية.

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