شاهد: الزعيم الكوري يدخن في محطة للقطارات وأخته تمسك بالمطفأة

بثت قناة تلفزيونية يابانية فيديو للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يدخن سيجارة قبل فجر الثلاثاء في محطة قطار صينية قبل ساعات من وصوله إلى فيتنام لحضور قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يظهر الفيديو، الذي بثته قناة "تي.بي.اس"، اليوم الثلاثاء كيم وهو يدخن بينما يتحدث الى مسؤولين كوريين شماليين في محطة قطار "نانينغ" الصينية.

كما تظهر امرأة في الفيديو يبدو أنها شقيقته، كيم يو جونغ، وهي تمسك مطفأة سجائر من الكريستال.

وصل كيم الى فيتنام اليوم بعد رحلة استغرقت قرابة سبعين ساعة بالقطار عبر جنوب الصين.

وكثيرا ما يرى كيم وهو يمسك سيجارة في يديه، حتى أن التلفزيون الكوري الشمالي بث صورا له وهو يدخن أمام صاروخ باليستي من طراز "آي سي بي إم"، والذي يعمل بالوقود السائل، عام 2017

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