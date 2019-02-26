شاهد.. هاري وميغان يتذوقان المأكولات المغربية

استبدل الأمير هاري وزوجته الحامل ميغان، ملابسهما الرسمية، في ختام جولتهما المغربية، خلال حفل غداء يوم الاثنين، في فندق Villa des Ambassadeurs.

وتناول دوق ودوقة ساسيكس الشوربة المغربية الحريرة وفطائر الباستيلا والبغرير والتمور، التي قدمها مجموعة من الأطفال بمساعدة الشيف موحا فيدال، مقدم النسخة المغربية من برنامج "ماستر شيف".

وكان الزوجان قد قاما بزيارة للنادي الملكي للفروسية "دار السلام"، بالقرب من القصر الملكي، حيث تدير الدولة برنامجا لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد، كما زارا الحدائق الأندلسية، في رحلتهما الدولية الأخيرة قبل أن تضع ميغان مولودها الأول أبريل القادم.

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