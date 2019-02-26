شاهد: الكاميرات ترصد النجم آر كيلي في أحد مطاعم ماكدونالدز بعد إطلاق سراحه

ظهر نجم أغنية الآر أند بي الأميركي آر كيلي في أحد مطاعم ماكدونالدز بمدينة شيكاغو الأميركية بعيد إطلاق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف دولار أميركي بعد أن دفع ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على أربع نساء بينهن ثلاث قاصرات.

وشوهد آر كيلي على متن سيارة سوداء كانت متوقفة أمام المطعم قبل أن يترجل مع عدد من أصدقائه ويدخل المطعم ثم يخرج دون الإدلاء بأي تصريح للصحفيين.

ومثل النجم الأميركي مؤخرا أمام محكمة في شيكاغو بولاية إيلينوي إلى جانب محاميه الذي تولى الكلام نيابة عنه، وكان يرتدي البزة البرتقالية الخاصة بالمساجين الأميركيين مع يدين مكبلتين خلف الظهر.

للمزيد:

وثائقي يزعم ارتكاب المغني آر. كيلي لانتهاكات جنسية ومحاميه ينفي

ليدي غاغا تتعهد بحذف أغنية ثنائية مع المغني آر. كيلي بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

وسبق وان اشارت شرطة منطقة كوك التي تتبع لها شيكاغو إلى إطلاق سراح آر كيلي بعد دفعه لنسبة 10 في المائة من الكفالة التي حددت قيمتها بمليون دولار، وقد حدد موعد الجلسة المقبلة في القضية في 22 مارس-أذار المقبل.

آر كيلي واسمه الحقيقي روبرت سيلفر كيلي يبلغ من العمر 52 عاما، وقد وضع قيد التوقيف الجمعة بعدما سلّم نفسه للشرطة. وأطلق القضاء في شيكاغو ملاحقات بعد عرض قناة "لايف تايم" الأميركية الشهر الماضي وثائقيًا من ستة أجزاء يتضمن سلسلة شهادات بشأن "اعتداءات جنسية وجسدية" ارتكبها آر كيلي ضد نساء وفتيات قاصرات.