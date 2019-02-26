الرئيسان ترامب وكيم جونغ أون يصلان الفيتنام لعقد ثاني اجتماع بينهما

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، بعد رحلة استغرقت أكثر من 20 ساعة، لحضور ثاني اجتماع قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك بعد ثمانية أشهر من أول اجتماع تاريخي بينهما في سنغافورة.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان كيفية تنفيذ تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، وكيفية تحسين العلاقات بين البلدين، في وقت تدين بيونغ يانغ ما تعتبره تهديدا أمريكيا من خلال حضورها العسكري في كوريا الجنوبية، وفي المنطقة بصفة عامة. وكان ترامب أعرب من خلال تغريدة على موقع تويتر على الانترنت عن تفاؤله بأن تكون القمة مثمرة جدا.

وتستقبل العاصمة الفيتنامية يومي الأربعاء والخميس اللقاء الجديد الذي لم يعرف مكانه بالتحديد لأسباب أمنية.

أما الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فكان وصل قبيل ترامب إلى محطة قطارات دونغ دانغ لسكك الحديد الحدودية، بعد رحلة على متن قطاره الأخضر المصفح، الذي قطع مسافة 4 آلاف كيلومتر، وهي أول زيارة لزعيم كوري شمالي إلى فيتنام، بلد نظام الحزب الواحد، منذ زيارة الجد كيم إيل سونغ سنة 1964.

وبعد ذلك تحول كيم جونغ أون في موكب للسيارات إلى العاصمة هانوي، حيث زار سفارة بلاده.

ويقول كيم يونغ هيون من جامعة دونغوك، إن أفضل سيناريو للقمة يتمثل في أن يتفق الرئيسان على خارطة طريق، وإن واشنطن يمكنها أن تعد بضمانات أمنية، في شكل فتح مكتب ارتباط، أو إعلان رسمي لانتهاء الحرب الكورية (1950-1953)، التي توقفت بناء على هدنة.

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