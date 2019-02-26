سباق خدمات الجيل الخامس 5G في معرض برشلونة العالمي للهواتف النقالة

تقنية الجيل الخامس في عالم الاتصالات وأحدث التطورات في هذا المجال من السمات الأبرز في المعرض العالمي للهواتف النقالة الذي انطلقت فعالياته الاثنين في مدينة برشلونة الاسبانية بمشاركة حوالي 2000 مؤسسة وأكثر من 100 ألف مشارك في قطاع الاتصالات. معرض برشلونة للهواتف النقالة اختار هذا العام محور "الاتصال الذكي" حيث سيناقش مسائل عدة كالذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الابتكار والصحة والثقة الرقميتين.

وتتنافس شركات انتاج الهواتف النقالة لتقديم أفضل ما لديها من التقنيات لاستقبال خدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، وهو ما يدفع مصنعي الأجهزة الذكية لتطوير هواتفها الذكية لتتمكن من استقبال تقنية الجيل الخامس للمحمول.

ويرى المختصون أنّ تكنولوجيا الجيل الخامس ستساهم في احداث ثورة كبيرة غي مجال استخدام الروبوتات حيث تشير تقارير إلى أنها ستساهم في اتصال الآلات مع بعضها البعض.

من المعروف أنّ الجيل الخامس للهواتف المحمولة سيقدم سرعة عالية لخدمات الإنترنت حيث يؤكد الخبراء أن هذه الخدمة ستكون بضعف سرعة الجيل الرابع بحوالي 200 مرة، أي بنحو 1 جيغابايت في الثانية الواحدة ويمكن للمستخدم تحميل فيلم بشكل فائق الوضوح خلال ثوان قليلة. من جهة أخرى ستساهم السرعة في تقنية الجيل الخامس للهواتف المحمولة في دعم كفاءة السيارات ذاتية القيادة ومعالجة البيانات ونمو سوق الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت كنقل الأحداث والمباريات الكروية بدرجة وضوح وتطوير العديد من الصناعات في مجال الصحة والأجهزة الطبية.

كما ستسمح تقنية الجيل الخامس للهواتف المحمولة للمستخدم بالتحرر تدريجيا من تقنية "الواي فاي"، إذ لن يكون مرغما على الجلوس بمسافة قريبة للغاية من التقنية نظرا للسرعة الأكبر التي يتيحها الجيل الخامس في نقل البيانات.

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ومن بين أبرز المشاركين في معرض برشلونة العالمي للهواتف النقالة نجد شركة "هواوي" الصينية التي تعرض هاتفها "اكس مايت"، وهو هاتف مزود بشاشة قابلة للطي وبتقنية الذكاء الاصطناعي ويدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصال. كما يقدم هاتف "اكس مايت" كافة الأنماط الجديدة التي يحتاجها الزبون لمعايشة تجربة جديدة من الاستخدام.

و"اكس مايت" هو هاتف ذكي وجهاز لوحي مدمجين في جهاز واحد. والهاتف مزود ببطارية عالية الكثافة بحجم 4500 ميلي أمبير وتدعم تقنية الشحن فائق السرعة، وهو ما يلبي احتياجات عصر الجيل الخامس من الاتصالات.

كما تشهد النسخة الحالية لمعرض برشلونة العالمي للهواتف النقالة مشاركة شركة الاتصالات الصينية "زد تي إي"، التي عرضت هاتفها الذكي الجديد "زد تي ايه أكسون"، وهو أحد الهواتف التي تدعم شبكة الجيل الخامس كما شركت مؤسسة "شياومي" بمنتوجها الجديد المتمثل في جهاز "ماي ميكس3".

أما شركة "سوني" اليابانية فقد عرضت هواتف اكسبيريا على غرار "اكس زد4"، الذي يأتي بشاشة ضخمة حجمها 6.5 بوصة، مزودة بحواف صغيرة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة. وهو مزود بـ 3 كاميرات في الخلف، مقارنة بعدسة واحدة في جهاز "اكسبيريا" السابق. إضافة إلى "اكس زد 10".

أما شركة "أل جي" الكورية الجنوبية فيحتوي هاتفها الجديد "جي8" على شاشة بدقة "4 كاي" من نوع "ال سي دي"، إضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة.

للتذكير، معرض برشلونة العالمي للهواتف النقالة لا يقتصر على الهواتف الذكية فحسب، لأن تقنية شبكات الجيل الخامس تقدم إمكانيات جديدة للسيارات المتصلة بالإنترنت والسيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.