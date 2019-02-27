طيران الإمارات والخليج البحرينية تعلقان رحلاتهما من وإلى باكستان

أعلنت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات يوم الأربعاء أن الشركة ألغت جميع الرحلات الجوية لباكستان وأفغانستان يومي الأربعاء والخميس بسبب إغلاق المجال الجوي في البلدين حسبما قالت الشركة.

وكانت شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية قالت في بيان يوم الأربعاء إنها أوقفت كل الرحلات من وإلى باكستان.

وقالت الشركة في البيان "ألغيت الرحلات من وإلى لاهور وملتان وإسلام أباد في 27 فبراير، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقا عندما يفتح المجال الجوي".

وقالت باكستان في وقت سابق إنها اسقطت طائرتين حربيتين هنديتين وشنت غارات جوية داخل الهند ردا على الضربة الجوية التي شنتها نيودلهي على ما يشتبه أنه معسكر للمتشددين داخل باكستان يوم الثلاثاء.

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