شاهد: رجال أطفاء يهرعون لإنقاذ فأر سمين علق في غطاء فتحة صرف صحي بألمانيا

خطف جرذ ألماني قلوب الأوروبيين بعد نشر صوره وهو عالق في محنة وفي حاجة إلى المساعدة يوم الأحد، حيث وجد الجرذ السمين نفسه عالقاً في غطاء فتحة صرف صحي في بنشايم غربي ألمانيا.

وتم استدعاء رجال الاطفاء المتطوعين ومنظمة لإنقاذ الحيوانات لمساعدة الحيوان الصغير على التخلص من ورطته، ليؤكدوا في وقت لاحق أنه "تم تحريره دون أن يصاب بأذى".

كما نشرت خدمة إطفاء المتطوعين صورة تظهر كيفية استجابتها لمكالمة الاستغاثة الفريدة من نوعها، وتوضح محاولة الإنقاذ المحترفة.

ورغم بساطة الحادث إلا أن صور الجرذ الممتلئ قد تسببت بموجة من التعاطف والتفاعل في جميع أنحاء أوروبا.

Einsatznummer: 217/2019 Datum: 24.02.2019 um 13:50 Uhr Einsatzort: Schillerstrasse, 64625 Bensheim - Auerbach... Publiée par Berufstierrettung Rhein Neckar sur Dimanche 24 février 2019

ووصلت لفرقة الإنقاذ رسالة من المملكة المتحدة تقول :"أحسنتم - جهد مشترك جيد ولطيف أخرج حيوان من ضائقته"، في حين كتب مستخدم روماني على الفيسبوك: "أحسنتم ! شكراً لإظهار ما يعنيه اللطف غير المشروط!"

وقال آخر: "شكرا لكم على إنقاذ هذا القلب الصغير، أطيب التحيات من تركيا".

لترد منظمة إنقاذ الحيوانات التي شاركت في إنقاذ الجرذ على رسائل الشكر والتهنئة بقولها: "يشرفنا ويسعدنا هذا التعاطف الكبير مع إنقاذ الجرذ في بنشايم، لقد أدهشنا نحن وفرقة الإطفاء الطوعية عدد الوسائل الإعلامية - حتى الدولية منها - التي تحدثت عن الحادثة، حيث ما قمنا به هو عملنا بالفعل. لكن ما كان لطيفاً حقاً بالنسبة لنا هو عدد لا يحصى من الرسائل الإيجابية التي وصلتنا."

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