الجزائر: فرنسا تدعو إلى احترام الشفافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعت فرنسا هذا الأربعاء إلى "الشفافية الكاملة" فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المقرر تنظيمها في 18 أبريل-نيسان المقبل، وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.

ويخوض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات سعيا لولاية خامسة ولتمديد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكن احتجاجات حاشدة شهدتها شوارع مختلف المدن الجزائرية خرجت رفضا لذلك.

وقال بنجامين غريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: "تابعنا قرار بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل-نيسان. نريد إجراء هذه الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة وبشفافية كاملة في الحملات الانتخابية".

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وشهدت الجزائر مؤخرا احتجاجات سلمية شارك فيها الآلاف حيث خرجوا في مسيرات ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية. وكان آخر هذه الاحتجاجات التظاهرات الطلابية في العديد من المدن الكبرى حيث شهدت باحات معظم الجامعات والكليات الجزائرية تجمعات حاشدة.

ودعا الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الخروج في مسيرة مليونية الجمعة المقبل لتجديد رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.