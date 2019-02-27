تعهد سعودي بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان دون الإشارة إلى خاشقجي

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر الجبير أمام المجلس، الذي يضم 47 عضوا ومقره جنيف، أن السعودية ستتعاون مع آليات الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.

وقال الجبير "... في الختام نؤكد عزم بلادي على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميا وعالميا، فضلا عن التعاون الفعَال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان، ودعم أعمالها والمساهمة في إصلاحها وتصحيح مسارها".

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وسأل مراسل لرويترز الجبير مرتين عما إذا كان ذلك يعني أن المملكة ستتعاون مع التحقيق في مقتل خاشقجي، الذي تقوده أجنس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون، لكنه امتنع عن الرد.