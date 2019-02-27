ترامب يوقع صفقة طائرات ضخمة مع فيتنام قبل قمته مع كيم

ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفيتنامي نغوين فو ترونغ مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، لاسيما اتفاقات لبيع 110 طائرات بوينغ بقيمة مليارات الدولارات إلى هذا البلد المزدهر في جنوب شرق آسيا.

تعد الصفقات التي تم توقيعها الأربعاء انتصارا لترامب قبل الاجتماعات المتوقع عقدها في وقت لاحق اليوم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية.

تأتي المحادثات بعد قمة أولية في سنغافورة العام الماضي.

وقعت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات اتفاقيات مع شركة فيت جيت لشراء مائة طائرة من طراز 737 واكس، ومع شركة بامبو للطيران لشراء عشر طائرات من طراز 787 دريم لاينر اليوم الأربعاء.

قالت بوينغ وفيت جيت إن قيمة صفقاتهما بلغت 12.7 مليار دولار بأسعار السوق. عادة ما تتفاوض شركات الطيران على خصومات بالنسبة لمعظم الطلبات.

للمزيد على يورونيوز:

الرئيسان ترامب وكيم جونغ أون يصلان الفيتنام لعقد ثاني اجتماع بينهما

استقبال حافل لزعيم كوريا الشمالية في فيتنام قبيل وصول ترامب لعقد قمتهما