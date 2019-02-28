شاهد: "الأفوكادو توست" حذاء رياضي مستوحى من مائدة الإفطار

بعد تصاميم لم تخل من تلميحات عنصرية وأخرى متسخة قبل استعمالها تطرح شركة أمريكية حذاء رياضيا جديدا يشبه إلى حد بعيد خبز الأفوكادو المحمص (أفوغادو توست)، بل إنها أعطته هذه الاسم.

شركة صناعة الألبسة الرياضية "سوكوني" طرحت حذاءها المسمى "شادو 6000 - أفوغادو توست" على موقعها على الانترنت بسعر 130 دولارا أمريكيا، وهو مصنوع من جلد قماشي (سويد) بلون الخبز المحمص في الجزء السفلي، أما الجزء العلوي فيشبه لونه وملمسه ثمرة الأفوكادو، بالإضافة إلى زركشة حمراء يقول مصمموا الحذاء إنها "رشة من الفلفل الأحمر".

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