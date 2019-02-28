فيديو: ملكة بريطانيا تستقبل الملك عبد الله والملكة رانيا في قصر باكنغهام

التقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحرمه الملكة رانيا ملكة الأردن في لندن اليوم الخميس 28 فبراير/شباط، هذا والتقت الملكة برئيس سلوفينيا بوروت باهور.

وكانت العائلة المالكة الأردنية في بريطانيا لحضور مؤتمر دولي يعزز الاستثمار والنمو في الأردن.

ودعا الملك عبدالله في كلمة له خلال المؤتمر المستثمرين ومجتمع الأعمال في العالم للاستفادة من الفرص والميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني من موارد بشرية مؤهلة وطموحة، وموقع استراتيجي يشكل نقطة تلاق للقارات والأسواق العالمية، بحسب وصفه.

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