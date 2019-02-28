من هو "بطل الجركن" الذي أنقذ 10 من ضحايا حادث حريق محطة مصر؟

وصفت العديد من وسائل الإعلام رجلا بـ "بطل الجركن" بعد أن تمكن من انقاذ عدد من المنكوبين خلال الحريق الذي شهدته محطة رمسيس، وهي محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة. "الاندبندنت" تحدثت بإسهاب عن المنقذ التي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوره بإسهاب حيث تمّ بث العديد من المقاطع المصورة التي وضحت قيامه بمساعدة الضحايا ومحاولة إطفاء النيران المشتعلة فيهم إلى جانب أحد أصدقائه، إذ ساهما في إنقاذ 10 أشخاص.

البطل المنقذ يدعى وليد مرضي ويعمل بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وقد ظهر في كاميرات المراقبة وهو يركض نحو بعض الضحايا وألسنة النيران مشتعلة فيهم دون أن يبالي بالخطر ورشهم بالمياه في محاولة لإخماد النيران.

وعلى ما يبدو، لم يفكر "البطل المنقذ" في شيء آخر سوى الوصول إلى المصابين وإنقاذهم بعدما سمع صراخهم وأصوات استغاثتهم، فهبّ لإخماد النيران التي نشبت في أجسادهم. وتحدثت وسائل التواصل الاجتماعي بإعجاب عن وليد مرضي الذي تحرك بشجاعة نحو المصابين، وهو يحمل المياه دون خوف من النيران حيث كان يسابق الزمن، محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

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وحسب بيانات رسمية، فقد أسفر حادث حريق محطة رمسيس للقطارات عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، وأكد شهود عيان أن انفجارا وقع واندلع حريق نتيجة ارتطام عربة قطار بحاجز في المحطة.