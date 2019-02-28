المفوضية الأوروبية: حملة الحكومة المجرية ضدنا بشأن الهجرة تشويه للحقيقة

أصدرت المفوضية الأوروبية ردا رسميا على اتهامات الحكومة المجرية بأن الاتحاد الأوروبي يشجع الهجرة الجماعية.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مينا أندريفا، في بيان أصدرته اليوم الخميس 28 شباط/فبراير إن "حملة الحكومة المجرية تشوه الحقيقة وتسعى إلى رسم صورة مظلمة لمؤامرة سرية لدفع مزيد من الهجرة إلى أوروبا".

وأصرت اللجنة، أنها لا تخطط لإدخال نظام الحصص الإلزامية لإعادة التوطين وأنها تعمل بجدية على هزيمة الاتجار بالبشر.

وقالت أندريفا إن المواطنين المجريين "يستحقون الحقيقة وليس الخيال".

تصريحات المفوضية الأوروبية، جاءت بعد أن أرسل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال الحملة الانتخابية، رسالة تحذر من أن "بيروقراطيين بروكسل يريدون كسر مقاومة الدول التي تعارض الهجرة".

ويأتي هذا النزاع قبل ثلاثة أشهر من انتخابات المفوضية الأوروبية.

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