باكستان ستطلق سراح الطيار الهندي كبادرة حسن نية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ستطلق غدا الجمعة 1 مارس/آذار سراح طيار هندي أسقطت القوات الباكستانية طائرته أمس وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.

وفي حديث أمام البرلمان اليوم الخميس، قال "سنطلق سراحه غدا كبادرة سلام".

هذا ودعت الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم، كل من الهند وباكستان إلى الهدوء والالتزام بضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الأمن والسام بين البلدين.

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وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان بعد اشتباكات بينهما عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وكان ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي في فيتنام بعد قمة ثانية جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وقال ترامب إن لديه بعض الأخبار "المعقولة" من الهند وباكستان لكنه لم يخض في التفاصيل.

ومع تصاعد التوترات، حثت قوى عالمية الطرفين على ضبط النفس في أعقاب ضربات جوية متبادلة هذا الأسبوع بعد تفجير سيارة ملغومة أسفرت عن مقتل، 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير يوم 14 فبراير /شباط.