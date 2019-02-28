سويسرا ربما تسمح لخمسة آلاف شخص بتدخين الماريغوانا

قالت الحكومة السويسرية يوم الخميس إنها قد تسمح لنحو خمسة آلاف شخص بتدخين الماريغوانا بشكل قانوني ضمن إطار دراسة تجريبية للمساعدة في صياغة قواعد جديدة للاستخدام الترويحي للحشيشة.

واقترح مجلس الوزراء مشاريع مبدئية محدودة في مساع لتغيير قوانين تحظر تعاطي حشيشة القنب الهندي ويعود تاريخها إلى عام 1951. وسيتم طرح الخطة علنيا في منتصف العام، حسبما ذكر مكتب الصحة الفيدرالي.

وتسمح سويسرا بمنتجات الحشيشة التي يقل تركيز مادة THC (المركب الكيماوي المسؤول عن الشعور بالنشوة) فيها عن 1٪، وبدأت في شهر يوليو- حزيران الماضي استكشاف طرق جديدة لتشريع الماريغوانا أكثر تأثيرا، بعد أن تسبب القانون الحالي في البلاد بمنع جامعة بيرن من إجراء دراسة علمية حول تأثير المارغويانا.

وتقدر الحكومة عدد مستهلكي حشيشة القنب بشكل غير قانوني ب 200 ألف شخص، وتحاول عن طريق هذه الدراسة الحصول على معلومات عن تأثير تشريع الاستهلاك على تداول حشيشة القنب أوالحصول عليها، وتأثيرها على الاضطرابات الأمنية الناتجة عن بيع المواد الممنوعة في الأماكن الحضرية، بالإضافة إلى صحة الأشخاص المشاركين.

وقامت مجموعة من الدول مؤخرا بتشريع استهلاك حشيشة القنب الهندي، بينما ماتزال دول أخرى تخوض معارك قانونية من أجل تشريعها، ولو حتى للاستهلاك الطبي.

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