ترامب يعلن فشل محادثاته مع كيم والزعيمان يغادران مقر القمّة

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مقرّ القمة المنعقدة في العاصمة الفيتنامية هانوي ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي دون حضور مأدبة غداء كانت معدة لهما وعادا كل إلى فندقه.

جاء ذلك إثر انسحاب ترامب من المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم ، معلناً أن تلك المحادثات لم تسفر عن التوصل لاتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال ترامب للصحفيين بعد أن أنهى بشكل مبكر ومفاجئ محادثاته مع كيم في العاصمة الفيتنامية هانوي: "بشكل أساسي كانوا يريدون رفع العقوبات كلية لكننا لا نستطيع فعل ذلك...كان يتعين أن ننسحب".

وأكد ترامب إنه لم يلتزم بعقد قمة ثالثة مع كيم بعد انتهاء قمتهما الثانية اليوم دون التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار الأخير على رفع العقوبات المفروضة على بلاده في مقابل نزع السلاح النووي.

ترامب الذي بدا عليه بوضوح عدم رغبته في إغلاق باب الحوار مع بيونغ يانغ، قال: إن "الأجواء ظلت ودية للغاية مع كيم في ختام المحادثات"، وأشار إلى أن كيم أكد خلال تلك المحادثات أنه سيواصل التوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية، وقال ترامب مضيفاً: "كيم يريد نزع السلاح النووي لكن في مناطق محددة فحسب".

للمزيد في "يورونيوز":

وتأتي تلك التطورات على نحو يخالف أجواء التفاؤل التي كانت سائدة في القمة، حيث أكد كيم خلال اجتماعه مع ترامب أمس أنه ما كان ليحضر قمة فيتنام لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، معبراً في الوقت ذاته عن ترحيبه بفتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ

وكان ترامب قال يوم أمس الأربعاء إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيحضران "مراسم توقيع اتفاق مشترك" في ختام قمتهما في فيتنام يوم الخميس.

وقال ترامب في رسالة على تويتر في ختام اليوم الأول من قمتهما الثانية "اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونغ أون في هانوي بفيتنام الليلة".

وأضاف البيت الأبيض أمس أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا يقتصر عليهما لمدة 45 دقيقة يوم الخميس تعقبه محادثات موسعة تشمل مساعديهما

إلا أن الانسحاب المفاجئ لترامب من تلك المحادثات ومغادرته على وجه السرعة إلى بلاده يعدّ تعبيراً عن عدم نضوج الظروف الذاتية لإبرام اتفاق بين البلدين يضع العلاقة الثنائية على سكّة التطبيع.

وفد كوري شمالي إلى الصين

في سياق متصل أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم الخميس أن وفدا من كوريا الشمالية برئاسة مساعد الوزير ري كيل سونغ سافر إلى الصين بعد انتهاء اجتماع بين ترامب وكيم في فيتنام دون التوصل لاتفاق.