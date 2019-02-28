3 يورو رسوم دخول السائحين لمدينة البندقية ليوم واحد

صوت مجلس مدينة البندقية لفرض رسوم دخول على الزوار للمساهمة في تمويل الاعتناء بالمدينة الإيطالية الجميلة التي يتوافد عليها الكثير من السائحين وتعد من مواقع التراث العالمي.

ويقصد نحو 25 مليون سائح المدينة العائمة سنويا بينهم نحو 14 مليونا يقضون فيها يوما واحدا فقط، ويأتي الكثيرون إلى البندقية للتنزه مما يعني حرمان متاجر المدينة من أي دخل.

وصادق أعضاء المجلس بأغلبية ساحقة على فرض رسوم الدخول وذلك خلال اجتماع مساء أمس الثلاثاء، قائلين إن كل من يأتي إلى البندقية لقضاء يوم سيدفع ثلاثة يورو (3.42 دولار) هذا العام حتى يسمح له بدخول المدينة.

وسيزيد المبلغ إلى ما يتراوح بين ستة وعشرة يوروهات مع مطلع عام 2020 وفقا لرواج حركة السياحة وقت الزيارة.

وقال رئيس البلدية لويغي بروغنارو الذي تصدر هذه الجهود "إنها نقطة تحول مهمة في إدارة تدفقات السائحين على البندقية".

وتراجع عدد سكان البندقية بسرعة خلال العقود القليلة الماضية إذ انخفض من زهاء 175 ألفا في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى نحو 50 ألفا اليوم.

ويشكو السكان كثيرا من تدفق السائحين بكثافة على مدينتهم فيما يتحملون هم تكاليف النظافة والأمن.

ولم يوضح مجلس المدينة كيفية تحصيل هذه الرسوم في البداية لكن بروغنارو أشار إلى أن شركات النقل التي تأتي بالزوار ستضيف الرسوم إلى قيمة التذكرة.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

"المدينة المستدامة" في دبي نموذجٌ يحتذى للمدن الصديقة للبيئة

إيطاليا: رؤساء بلديات يتحدون وزير الداخلية بشأن قانون جديد يلغي حماية المهاجرين

مدينة "سانتافي"... سحر الصحراء الأميركية وتمازج الثقافات

فيديو: أوروبيون يبدأون مغادرة بريطانيا خوفا من بريكست

وسيُعفى من الرسوم السائحون الذين يقضون الليل في الفنادق المحلية التي تضيف بالفعل ضرائب على أسعارها والأطفال أقل من ست سنوات.

ورحب لوكا زايا رئيس منطقة فينيتو التي تقع في شمال شرق إيطاليا وتضم البندقية بالقرار قائلا إنه يحول المدينة إلى متحف مفتوح.

وأضاف زايا الأربعاء "البندقية بحاجة للاحترام كما تحتاج إلى تنظيم للزيارات مثلما هو الحال مع المتاحف و الملاعب الرياضية ودور السينما والقطارات والطائرات".