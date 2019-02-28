شاهد: فيضانات في كاليفورنيا تغرق مدينة بأكملها

غمرت مياه الفيضانات بلدة في كالفورنيا شمالي سان فرانسيسكو، وقال مسؤولون إنه لا يمكن الوصول إلى السكان إلا بالمراكب وجميع الطرق المؤدية إلى مدينة غيرنفيل باتت مغلقة بسبب المياه التي حولت المكان إلى "جزيرة".

وتم إجلاء سكان المدينة الواقعة على طول النهر الروسي البالغ عددهم أكثر من 4500 نسمة.

وقالت دائرة الارصاد الجوية الوطنية ان النهر في مقاطعة سونوما تجاوز مستواه 9.8 متر، وأنه يمكن أن يصل ارتفاعه الى أكثر من 14 مترا.

وسبق أن ارتفع منسوب النهر بسبب الامطار، لكن هذه المرة سجل أعلى ارتفاع لمستوى المياه منذ أكثر من عقدين.