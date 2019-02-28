شاهد: أصغر رضيع في العالم يخرج من مستشفى باليابان

سمحت مستشفى جامعة كيو لرضيع كان وزنه عند الولادة 268 غراما فقط، ويعد أصغر رضيع في العالم يبقى على قيد الحياة رغم حجمه الضئيل، بالذهاب إلى منزله بعدما أمضى شهورا في المستشفى الواقعة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وولد الطفل بعملية ولادة قيصرية في أغسطس آب الماضي بعدما فشل في اكتساب وزن خلال فترة الحمل وخشي الأطباء أن تكون حياته في خطر.

وقال الطبيب تاكيشي أريميتسو من قسم طب الأطفال بكلية الطب في الجامعة إن الرضيع ظل في قسم العناية المركزة حتى أصبح وزنه 3.2 كليوغرام وسمح المستشفى بخروجه يوم 20 فبراير شباط.

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وقالت والدة الطفل "أشعر بالامتنان لأنه نما بهذا الشكل لأنني بصراحة لم أكن متأكدة من نجاته".

ويفيد سجلّ أصغر الأطفال الرضع حجما والذي تديره جامعة أيوا بأن الوزن القياسي السابق كان لطفل ولد في ألمانيا في عام 2009 ووزنه 274 غراما.

كما يفيد السجل بأن أصغر طفلة وُلدت عام 2015 في ألمانيا كان وزنها 252 غراما فقط.