سماع دوي انفجار هائل وإطلاق نار كثيف في العاصمة الصومالية مقديشو

قالت الشرطة إن تفجيرا انتحاريا بسيارة استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الخميس نفذته حركة الشباب الإسلامية وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل ودمر مباني في أكثر شارع ازدحاما بالمدينة.

وكان ذلك أحد أشد الانفجارات التي وقعت في مقديشو في الآونة الأخيرة.

وقال الضابط بالشرطة محمد حسين لرويترز إن الانفجار وقع في شارع مكة المكرمة الذي يضم متاجر وفنادق ومطاعم. واشتعلت النيران في سيارات بالشارع.

وقال الضابط عبد الله علي "لقي أكثر من عشرة حتفهم. أحد الفنادق يحترق كما دمر الانفجار مباني أخرى. تم نقل 20 مصابا. نعتقد أن هناك المزيد من الجثث في المباني المدمرة".

وأعلنت حركة الشباب المسؤولية عن الهجوم.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم الحركة "استهدفنا واقتحمنا فندق مكة المكرمة. ما زلنا بالداخل".

وقال علي إنه لا يعتقد أن هناك متشددين داخل الفندق. غير أنه أضاف "لكن كل شيء يمكن أن يحدث لأن الظلام يخيم على بعض المباني بعدما قطع الانفجار أسلاك الكهرباء".

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