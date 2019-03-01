الحزب الذي أسس دولة إسرائيل لنتنياهو.. أنت عار وطني وعليك الرحيل

نظم حزب العمل الإسرائيلي قافلة سيارات تحمل رايات سوداء وشعارات تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة بسبب تورطه في قضايا فساد. وحاولت سيارات الغاضبين التوجه إلى منزل رئيس الوزراء في القدس، وهو ما جعل الشرطة الإسرائيلية تعجل بغلق محيط منزل رئيس الوزراء، خوفا من حدوث تجاوزات أمنية.

بعض المشاركين في المظاهرة التي تطالب باستقالة نتنياهو أكدوا أنّ ما يحدث "مخجل"، وقال الناشط في حزب العمل ألون فيسر: "هذا يوم حزين لمواطني إسرائيل، إنه يوم أسود لمواطني إسرائيل"، مضيفا: "نخجل من رئيس وزرائنا وندعوه بصوت واحد يرجى الاستقالة من منصبك".

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ماذا بعد قضايا الفساد ضد نتنياهو؟

نتنياهو يصف اتهامات الفساد "بحملة اضطهاد" سياسية الدوافع

وكان المدعي العام الإسرائيلي قد أصدر الخميس لوائح اتهام بالفساد وتلقي رشوة في حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصف الاتهامات بحملة اضطهاد، متهما خصومه في اليسار بشن مؤامرة ضده. ويواجه نتنياهو تهمة الرشى والاحتيال وخيانة الامانة في القضية المعروفة إعلاميا بملف" 4000" او "قضية بيزيك"، وهي أكبر شركة اتصالات في اسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع "والا" الاخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.