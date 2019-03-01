أول رد فعل من حزب الله عقب تصنيف بريطانيا له كمنظمة إرهابية

ردت جماعة حزب الله اللبنانية، الجمعة، على قرار الحكومة البريطانية، الذي يقضي بتصنيفها كمنظمة إرهابية بشقيها السياسي والعسكري.

وأدان حزب الله ، القرار الحكومي بوصفه "انصياعا ذليلا" للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجماعة في بيان إنها "حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي" ووصفت الخطوة البريطانية بأنها "إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى".

وكانت بريطانيا قد قالت يوم الاثنين إنها تعتزم حظر كل أجنحة حزب الله بسبب ما وصفته بنفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وصنفته منظمة إرهابية.

فيما قال حزب العمال البريطاني المعارض سابقا إنه يتعين الحكومة تقديم الأدلة التي تبرر قرار توسيع حظر جماعة حزب الله اللبنانية ليشمل جناحها السياسي.

وذكر المتحدث باسم حزب العمال: "على وزير الداخلية أن يظهر بالتالي أن هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة".

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وكانت إسرائيل أول المرحبين بالقرار، داعية الدول الأوروبية الأخرى للحذو حذو بريطانيا.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان، في تغريدة له،: "كل الذين يرغبون حقاً في محاربة الإرهاب يجب أن يرفضوا التمييز المزيّف بين الأجنحة" العسكرية "و" السياسية"، وذلك منعاً للاحراج على اعتبار أن الحزب المذكور يعدّ أحد مكونات الحكومة اللبنانية."

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكة كانت قد أدرجت حزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية.