الهند تحظر حزبا إسلاميا في كشمير في خضم الصراع مع باكستان

حظرت الهند حزب "جماعة الإسلام" ومقره كشمير لمدة خمس سنوات، متهمة إياه بدعم التطرف في المنطقة المتنازع عليها. وقال ضابط شرطة إن السلطات الهندية اعتقلت نحو 300 من قيادات الحزب ونشطائه في الأيام الأخيرة، ضمن حملة على التطرف في الولاية، بعد أن قتل انتحاري 40 من قوات الأمن يوم 14 فبراير/شباط، في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وأعلنت جماعة متطرفة مقرها باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، مما أدى إلى شن ضربات وضربات مضادة من القوات الجوية للبلدين المسلحين نوويا.

وتأسس حزب جماعة الإسلام عام 1942 وشارك في الانتخابات الهندية لأكثر من عقدين، قبل أن يتبنى سياسات انفصالية مع ظهور التطرف في كشمير عام 1989. وهذا هو ثالث حظر يفرض على الحزب الذي يريد استقلال كشمير عن الهند.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

شاهد: استمرار خروج ضحايا داعش من آخر معاقله في سوريا

شاهد: إنقاذ رجل حوصرت سيارته تحت سيول جارفة في القدس