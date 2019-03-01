غوايدو: أكثر من 600 ضابط بالجيش الفنزويلي انشقوا عن مادورو

قال المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، يوم الجمعة إن أكثر من 600 من ضباط الجيش في بلاده انشقوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وجاءت تصريحات غوايدو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أسونسيون بصحبة رئيس باراغواي ماريو عبده بينيتيز ضمن جولته لكسب تأييد الدول اللاتينية التي أعلنت بالفعل الاعتراف به كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وقال غوايدو: "لقد تحدثنا بوضوح إلى القوات المسلحة في فنزويلا. لقد انشق مؤخرا ً أكثر من 600 ضابط وانحازوا لصف الدستور".

ونصّب غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، نفسه رئيساً للبلاد عبر تفعيل مادة دستورية تقضي بتولي رئيس البرلمان القيادة المؤقتة لفنزويلا حال وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية.

واعترفت الولايات المتحدة وكندا وأكثر من 40 دولة حول العالم بغوايدو رئيساً بينما يرفض مادورو التخلي عن سلطته التي مددها بالفوز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

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