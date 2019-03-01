كرواتيا: احتجاز أب ألقي بأطفاله الأربعة من نافذة منزله

في حادثة غريبة في كرواتيا، أقدم رجل يبلغ من العمر 54 سنة، اليوم الخميس، على إلقاء أطفاله الأربعة من نافذة منزله العائلي الواقع بإحدى جزيرة باغ بالبحر الأدرياتيكي في كرواتيا.

و أصيب الطفلان الأكبر سنا من بين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 وثلاث سنوات، بكسور خطيرة، فيما تضرر الصغيرين بدرجة أقل بفعل قذف والدهم لهم من علو 6 أمتار لنافذة الطابق العلوي للمنزل.

وتحاول الشرطة الكرواتية التي اعتقلت الأب تحديد حالته العقلية وسبب إقادمه على هذا الفعل.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

ليس للفظاعة حدود.. شاب إسباني يقتل والدته ويأكل من جثتها ويطعمها لكلبه أيضا !

21 مليون دولار تعويضا لأمريكي سُجن بالخطا ل39 سنة

شاهد: مسابقة طريفة في اليابان في محاكاة طيور الكريكي