تسلا تطرح نسخة من سيارتها (موديل3) بـ30.7 ألف يورو

قالت شركة تسلا إنها ستطرح نسخة من سيارتها (موديل 3) بسعر 35 ألف دولار (30.76 ألف يورو) مع موعد تسليم من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، فيما تغلق شركة تصنيع السيارات الكهربائية العديد من متاجر التجزئة التابعة لها حول العالم في خطوات ترمي إلى زيادة الطلب وخفض التكاليف الإضافية.

وذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي) أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قال في مؤتمر عبر الهاتف إن الشركة، التي يملك صندوق الثروة السيادي السعودي حصة فيها، لن تجني أرباحا في الربع الأول لكنها ستعود للربحية في الربع الثاني. كانت تسلا قد قالت في رسالتها للمساهمين في الربع الرابع إن تحقيق صافي ربح "صغير جدا" في الربع الأول هو "هدف متفائل".

وهبطت أسهم تسلا 3.4 بالمئة بعد ساعات. وعادة ما يبدي المستثمرون مخاوف حيال قدرة تسلا على المحافظة على هوامش الربح من خلال خفض التكاليف والجودة مع خفضها للأسعار.

ومن شأن انخفاض الأسعار أن تهدئ مخاوف بعض المحللين من أن الطلب على النسخ الأعلى سعرا من (موديل 3) كان في طريقه للانحسار، خاصة بعد خفض إعفاءات ضريبية اتحادية هذا العام.

ويأتي الإعلان بعد حوالي ثلاث سنوات من تعهد ماسك بطرح السيارة بذلك السعر لحفز المبيعات. وقالت تسلا إن مبيعاتها ستكون الآن عبر الإنترنت فقط حول العالم وإنها ستغلق العديد من المتاجر.

وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي تخفض فيها تسلا سعر (موديل 3) بعد أن كان يبدأ سعرها من 42 ألف دولار (36.9 ألف يورو)

وقالت تسلا إن السرعة القصوى للنسخة الجديدة التي تطرح بسعر 35 ألف دولار تصل إلى 209 كيلومترات في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى نحو 97 كيلومترا في الساعة في 5.6 ثانية. وتوفر تسلا نسخة أخرى يزيد سعرها عن تلك النسخة 2000 دولار (1.75 ألف يورو) تصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومترا في الساعة.

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