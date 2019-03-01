أوكرانيا تنسحب من مسابقة "يوروفيجن" للأغاني التي ستقام في إسرائيل

لن تشارك أوكرانيا في مسابقة "يوروفيجن" للأغاني في أيار/مايو المقبل، يحسب ما أعلنت الإذاعة الوطنية أمس الأربعاء، بعد أن أصبحت الفائزة في مسابقة الاختيار المحلية متورطة في نزاع يتعلق بتقديمها عرضا في روسيا.

وتم اختيار آنا كورسن، البالغة من العمر 27 عاما، والتي تشارك باسم "ماروف"، بتصويت عام السبت (23 شباط/فبراير) لتغني في المسابقة التي ستقام في إسرائيل.

لكنها قالت إن هيئة الإذاعة الحكومية حاولت فرض التزامات تعاقدية عليها، بما في ذلك مطالبتها بعدم الأداء في روسيا. وأضافت أن ذلك من شأنه أن يجعلها داعية لحكومة كييف.

وتراجعت العلاقات بين موسكو وكييف بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 ودعم الانتفاضة الانفصالية في شرق أوكرانيا، التي أودت بحياة أكثر من 13000 شخص.

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وفشلت ماروف والشركة الوطنية للإذاعة العامة في أوكرانيا (UA: PBC) في التوصل إلى اتفاق، كما رفض المشاركون الذين جاءوا في المرتبة الثانية والثالثة مقترحا بالذهاب إلى إسرائيل بدلا من ماروف، متذرعين بجداول أعمالهم الضيقة.

كما واجهت مسابقة يوروفيجن الجدل، خلال النسخة التي استضافتها أوكرانيا عام 2017، حيث قاطعت روسيا هذا الحدث بعد أن منعت أوكرانيا مشاركة يوليا سامويلفا، لأنها كانت تؤدي في شبه جزيرة القرم دون إذن من كييف.