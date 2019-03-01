عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مسؤولين فنزويليين مقربين من مادورو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة تستهدف ستة مسؤولين أمنيين مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واتهمت الخزانة في بيان لها المسؤولين السابقين والحاليين بضلوعهم في إدارة مجموعات حكومية تتعمد حجب المساعدات الإنسانية الخارجية عن الشعب الفنزويلي الذي يعاني من نقص في الغذاء والدواء وسط أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة تعصف بالبلاد.

وقال ستيفن منوشين وزير الخزانة: "إننا نعاقب أعضاء من قوات أمن مادورو كرد على عنفهم المستهجن، والوفيات المأساوية، والإحراق منعدم الضمير للغذاء والدواء الموجه للفنزويليين المرضى والجوعى".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في استهدافها للموالين لمادورو الذين وصفهم البيان بأنهم "يطيلون من معاناة ضحايا تلك الأزمة المصطنعة".

خوان غوايدة بصحبة زوجته رويترز

وتأتي العقوبات بعد عدة أيام من عقوبات أخرى بحق أربعة من حكام المحافظات الموالين لمادورو كما طالبت الولايات المتحدة حلفائها باتباع النهج نفسه تجاه المسؤولين الفنزويليين.

وتقضي العقوبات بحجب أيه أصول للمسؤولين الفنزويليين في الولايات المتحدة كما تمنع المؤسسات الأمريكية من إجراء أي معاملات مالية معهم.

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية منذ إعلان البرلماني المعارض خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد وسط دعم أمريكي ودولي في ظل رفض مادورو التخلي عن السلطة.

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