شاهد: لقطات لعائلة من نمور الثلج المهددة بالانقراض بشمال الصين

التقطت كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء في جبل تيانشان في منطقة شينغيانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور في شمال غرب الصين لقطات لنمور الثلوج، والتي تعد من الحيوانات النادرة جدا.

النمر الثلجي هو من عائلة القطط الكبيرة الموجودة في جبال وسط وجنوب آسيا، ويسعى الناس لاصطياد نمور الثلوج للحصول على جودها والتي تستخدم في ديكورات المنازل وغيرها، الامر الذي جعل هذه الحيوانات مهددة للانقراض ووضعت على قائمة الحماية العليا في الصين.

وجمع الموظفون في إدارة الغابات المحلية 417 صورة ومقاطع فيديو التقطتها 21 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بعضها لأم من نمور الثلج تتجول مع طفليها، يطاردون بعضهم البعض ويتدحرجون فوق الثلج.

وقال خه بينغ، مدير مشروع النمر الثلجي التابع لصندوق الحياة البرية العالمي "WWF " إنه "من الصعب للغاية تعقبهم في الميدان لأنهم جميعًا يعيشون في الجبال العالية".

وأضاف: "نحن متحمسون جدًا لجمع الكثير من اللقطات الثمينة بما في ذلك لقطات للأم التي تتجول مع طفليها "، مضيفا ان "اللقطات أظهرت أن المنطقة موطن جيد للنمور الثلجية".

وللبحث عن توزيع ونمو نمر الثلج في المنطقة، انضمت إدارة الغابات المحلية مع الصندوق العالمي للطبيعة لإطلاق برنامج لحمايتها في أغسطس-آب 2018.

هذا وتم التقاط صور للعديد من الحيوانات البرية الأخرى، منها الذئاب والثعالب الحمراء والغزلان الحمراء.

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