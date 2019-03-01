شاهد: دون تعليق في أسبوع

عُثر في البرازيل على حوت أحدب نافق طوله 11 مترا، على شاطئ سور في ولاية بارا الأسبوع الماضي. وظهر الحوت بين شجيرات تبعد حوالي 15 مترا عن مياه المحيط. ويعد نفوق الحيتان الحدباء أمرا شائعا على طول ساحل البرازيل، حيث تهاجر الحيتان لتتغذى وتتكاثر.

وفي كندا على طريق فورت إري دفعت رياح قوية أجزاء كبيرة من الجليد فوق جدار على ضفاف بحيرة، ما تسبب بإغلاق السلطات للطرقات وحث الناس على القيادة بحذر.

وفي سوريا أجلى مقاتلون أكراد العشرات من النسوة والأطفال من آخر جيوب تنظيم داعش في البلاد. ونقلت الأسر وهي من جنسيات مختلفة من قرية باغوز شرقي سوريا، حيث يوجد حوالي 300 مقاتل من داعش فيها، يحتجزون مدنيين كدروع بشرية. وكانت وحدات حماية الشعب قامت بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية بعملية على امتداد نهر الفرات لحصار مقاتلي التنظيم ضمن مساحة جغرافية صغيرة.

وفي العاصمة الفيتنامية هانوي التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ودونالد ترامب في هانوي، خلال قمتهما الثانية التي اختتمت يوم الخميس، دون الإعلان عن إحراز تقدم بين الجانبين بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وانسحب ترامب اجتماع اليوم الأخير للقمة، دون الإعلان عن موعد جديد مع نظيره الكوري الشمالي.