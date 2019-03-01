ماذا بعد قضايا الفساد ضد نتنياهو؟

بنيامين نتنياهو هو أبرز ساسة جيله على الساحة في إسرائيل. فعلى الصعيدين الداخلي والخارجي لم يحقق أي منافس ما حققه زعيم حزب ليكود المعروف على نطاق واسع باسم "بيبي".

لكن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قال أمس الخميس إنه يعتزم توجيه اتهامات لنتنياهو في ثلاث قضايا فساد، تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة اعتمادا على ما ستسفر عنه جلسة استماع. ويأتي ذلك قبل نحو 40 يوما من الانتخابات العامة التي تجرى في التاسع من أبريل/نيسان، والتي يسعى فيها نتنياهو لإعادة انتخابه. وفيما يلي نظرة على الاحتمالات السياسية والقانونية التي تنتظر نتنياهو.

- ما هي المزاعم؟

يواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا فساد:

* القضية 4000 تزعم أن نتنياهو منح شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك معاملة تفضيلية، مقابل تغطية صحفية أكثر إيجابية على موقع إخباري خاضع لسيطرة الرئيس السابق للشركة. وقال المدعي العام إنه يعتزم اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

* القضية 1000 تزعم أن نتنياهو تلقى هدايا تشمل الشمبانيا والسيجار دون وجه حق، من آرنون ميلشان وهو منتج سينمائي إسرائيلي في هوليوود ورجل الأعمال الأسترالي جيمس بيكر، وينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفات. وقال المدعي العام إنه يعتزم اتهام نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في تلك القضية، ولن يوجه اتهامات لميلشان.

* القضية 2000: يشتبه بأن نتنياهو تفاوض على اتفاق مع مالك يديعوت أحرونوت، الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تشريع يحد من نمو صحيفة أخرى منافسة، وقال المدعي العام إنه يعتزم اتهام نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في تلك القضية.

هل سيضطر نتنياهو للاستقالة؟

لا. فلا يوجد قانون يلزم نتنياهو بالاستقالة. ويسعى نتنياهو إلى تفويض جديد من الناخبين في انتخابات 9 أبريل/نيسان، وألمح إلى أنه يعتزم البقاء في المنصب أثناء خوض أي معركة قضائية. ويقول بعض المعلقين إنه قد يسعى للفوز في الانتخابات، كوسيلة ضغط أثناء التفاوض على اتفاق مع المدعي العام.

هل تبدأ محاكمة قريبا؟

لا. سيحضر نتنياهو جلسة استماع تسبق المحاكمة مع المدعي العام، ويمكن لمحاميه خلال الجلسة الدفع لإلغاء الاتهامات أو تخفيفها. ويمكن أن تستغرق هذه العملية أسابيع إن لم يكن شهورا.

ماذا سيواجه نتنياهو إذا أدين؟

تحمل الاتهامات بالرشوة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة أو الاثنين معا. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ماذا يقول نتنياهو عن التحقيقات؟

ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بتدبير من وسائل الإعلام وتيار اليسار.

ما هي الآفاق السياسية لنتنياهو؟

تحول السباق الانتخابي إلى منافسة حقيقية، بعدما كانت تظهر استطلاعات الرأي الأولية أن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو في طريقه للفوز المؤكد، وتشكيل ائتلاف يميني حاكم. لكن تحالفا جديدا بين أقوى معارضيه، رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس ووزير المالية السابق يائير لابيد، قد يقلب الموازين لصالح كتلة يسار الوسط. وقد يؤدي إعلان اتهامات جنائية محتملة إلى تراجع شعبية نتنياهو.

لماذا يظل نتنياهو ناجحا رغم مرور هذه السنوات الطويلة؟

كثير من الناخبين الإسرائيليين معجبون بنهج نتنياهو الذي يضع أولوية للأمن على حساب السياسة، وهم يدركون أن طلاقته في اللغة الإنجليزية وخبرته الممتدة على مدى عقود، منحتاه منزلة دولية رفيعة لا يمكن لأي سياسي إسرائيلي منازعته عليها. كما أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي.

ولدى نتنياهو علاقة قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظل داعما لمعارضة نتنياهو للاتفاق النووي مع إيران، والذي كان قد جرى التفاوض بشأنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما أن قراري ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها أثارا غضب الفلسطينيين، ولقيا ترحيبا من كثير من الإسرائيليين الذين شهدوا نفوذ نتنياهو في القرارين.

لكن خطة السلام التي وعدت بها الولايات المتحدة قد تتطلب تنازلات من نتنياهو والفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى خلاف بين إسرائيل وواشنطن.

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