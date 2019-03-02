فرنسا: تخريب نصب تذكاري يهودي في مدينة ستراسبورغ

قالت السلطات المحلية في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا إن نصباً تذكاريا لمعبد يهودي دمره النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية تم تخريبه بواسطة مجهولين.

وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة الفاعل عبر استخدام كاميرات المراقبة والتحدث إلى شهود عيان لتحديد إذا ما كان "مقصوداً أم عرضياً".

إلا أن عمدة المدينة ألان فونتانيل وصف الحادث "بالتخريبي" الذي يحمل "كافة إشارات معاداة السامية".

وشهدت المنطقة تخريباً آخراً معاد للسامية يوم 19 فبراير-شباط الماضي حين لُطخت 96 مقبرة برسومات لصلبان معقوفة في مقبرة يهودية شمال ستراسبورغ.

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