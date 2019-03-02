"شارع 306".. عربات طعام ومقاهٍ وأجواء مصرية مميزة

من أجل تقديم المتعة لمحبي الطعام في مصر، ولمساعدة الشباب، برز مشروع جديد تحت عنوان "شارع 306"، وبموجبه يستطيع عشاق الطبخ تشغيل عربات مرخصة خاصة بهم.

ويأتي المشروع نتيجة مبادرة تهدف لدعم الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال الطعام، أي أشبه ما يكون بشركات صغيرة تخلق فرص عمل للشباب.

كما يشكل المشروع دفعة للاقتصاد المصري المحلي، والذي بالأساس انطلق بمسى صندوق "تحيا مصر" الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014.

ويشترط المشروع على من يرغب ببدء مشروعه الخاص، أن يكون مصري الجنسية، وألا يكون لديه سجل إجرامي بالإضافة إلى يكون سنه أكثر من 16 عاما.

ترخيص ومكان وأمن

عمرو محمد هو أحد الشباب الذين يديرون عربة طعام، وهو مندهش من الدعم الذي قدم له، إذ تجاوز الأمر مجرد السماح له بالعمل التجاري.

ويقول: "يمنحك (المشروع) أيضا ترخيصا ومكانا، ويحقق لك الأمن، وشركة خاصة بموضوع النظافة، بالإضافة إلى فريق إداري جيد ومنظم يساعدك بمالك للمكان أن تظهر بصورة جيدة أمام الزبائن".

ويقول محمد بهذا الخصوص: "يقدم شارع 306 مجموعة واسعة من المأكولات التي تتراوح بين الأطباق المحلية والآسيوية في ضاحية هليوبوليس الراقية في القاهرة".

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نقطة انطلاق

كما ترى وجدت عاطف، وهي أيضا إحدى البائعات، أن كشك الطعام هو نقطة انطلاق نحو افتتاح مطعمها الخاص، وأن البنية التحتية التي يوفرها المشروع تساعد في انطلاق أعمالها.

ويبدو أن هذه الأكشاك والعربات الجديدة بدأت تجذب الزبائن بكثرة، ومنهم هبة عبد الرحمن، التي تعتقد أن الأسعار ومسؤولي البيع تساهم في جعل المكان رائعا.