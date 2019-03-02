شاهد: آلاف أسماك القرش تصل سواحل فلوريدا في موسم هجرتها السنوية

تسبح آلاف أسماك القرش بالقرب من ساحل جنوب فلوريدا أثناء هجرتها السنوية، فيما يراقبها عدة علماء بعناية.

وفي نفس الوقت، تنشغل السواحل القريبة من مسار سرب أسماك القرش بالسباحين وعشاق التزلج على الماء، مع يزيد من مخاطر وقوع حوادث لأحدهم.

لكن أسماك القرش تمر عبر هذه المياه كل عام خلال هجرتها، وقلما تقع حوادث لأحد المتواجدين على الشاطئ.

من جهة أخرى، يستفيد فريق يتكون من علماء من عدة جامعات ومؤسسة غير ربحية، هي مؤسسة "أنغاري"، من هجرة القرش، وذلك لدراسة عاداتها وسلوكها الغذائي.

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ومن أجل مراقبتها، يلجأ العلماء إلى تصويرها باستخدام طيارة دون طيار، فتبدو الأسماء بأعدادها الضخمة.

كما يقومون باصطياد إحدى الأسماء، ويعلقون على زعانفها كاميرا مائية، من أجل الحصول على معلومات أكثر عبر متابعتها عن قرب.