شاهد: برغم التوتر.. أزقة قرية ثاتا ديلوان الباكستانية الحدودية مع الهند تعج بالحياة

بعد أن عايشوا حربين مع الهند، أصبح سكان (ثاتا ديلوان)، وهي قرية باكستانية قريبة من الحدود، معتادين على حالة الخطر.

ورغم فرار العديد من السكان من قراهم من المناطق الحدودية إلى مناطق أكثر أمنا، نتيجة القصف الجوي الهندي، فإن (ثاتا ديلوان) بعكس نظيراتها، تعج أزقتها بالحياة.

وتظهر صور خروج سكان القرية مع مواشيهم، وارتداء الأطفال لأزيائهم المدرسية وهم يشمون في الممرات ضيقة، فيما يسمح جرس المدرسة من بعيد.

محمد خالق، 65 عاما، أحد سكان القرية، يقول: "نحن مسلمون؛ نحن نؤمن بالله. المسلم لا يخاف من أحد. إذا استشهد، سيكافئه الله، وإذا قاتل مثل غازٍ فهذا شرف آخر".

يقول دايت الله، فيما كان ينقل أطفال المدارس داخل عربته المتهالكة: "لماذا علينا أن نهرب؟ سنقاتل معهم. خلال الحرب، يجب على المرء أن ينغمس فيها مباشرة. لا شيء آخر".

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