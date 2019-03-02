شاهد: حرائق غابات تستعر في أستراليا

يكافح مئات من رجال الإطفاء حرائق غابات في أستراليا اليوم السبت (2 مارس آذار) مما اضطر سكان ولاية فيكتوريا لمغادرة منازلهم.

وأدى البرق لاشتعال مئة حريق على الأقل في ولاية فيكتوريا وقال مسؤولون إنهم وجهوا تحذيرات عاجلة بعد أن التحم حريقان ليشكلا حريقا هائلا في متنزه بونيب العام على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرقي ميلبورن.

وقال اندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا إن الحريق لم يلتهم أي ممتلكات وإن الولاية ستعلن حظرا كاملا على إشعال نيران اعتبارا من غدا الأحد (3 مارس آذار) وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة.

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