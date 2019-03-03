شاهد: 20 قتيلا جراء أمطار غزيرة وفيضانات بأفغانستان

أفادت وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم حينما جرفت الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية بيوتهم وسياراتهم في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساء السبت إن ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أطفال، ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف بيان المكتب أنه يعتقد تعرض ما يصل إلى 2000 بيت للضرر.

من جانبه قال مكتب حاكم الولاية إن الفيضانات هي الأسوأ في قندهار منذ سبع سنوات على الأقل، وإن سقوط الثلوج بكثافة ما زال يعيق جهود الإنقاذ.

تساقط الثلوج بغزارة في أنحاء أفغانستان هذا الشتاء قطع العديد من المناطق وأثار مخاوف من حدوث فيضانات شديدة في الربيع.

لقي ما يقرب من 50 شخصا حتفهم في الفيضانات حتى الآن من هذه السنة.