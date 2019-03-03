بعد 14 عاما من المطاردة.. القبض على زعيم للمافيا أثناء تناوله الباستا

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على أحد قادة جماعة "كامورا" الإجرامية في مدينة نابولي بعد 14 عاماً قضاهم هارباً من السلطات.

وصدرت مذكرة توقيف دولية بحق ماركو دي لاورو (38 عاماً) عام 2006 كما وُضع على اللائحة الإيطالية كثاني أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة بعد زعيم المافيا الصقلي ماتيو ديسينا دينارو.

وفي عملية شهدت مشاركة 150 من أفراد الأمن الإيطالي، تمت مداهمة شقة دي لاورو في نابولي وألقي القبض عليه أثناء تناوله للباستا بصحبة زوجنه وقطتيه.

ولم يقاوم دي لاورو السلطات حتى تم اقتياده إلى مركز للشرطة وسط حراسة أفراد الشرطة.

ووصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المداهمة "بالعملية الهامة" التي لا تترك مجال لراحة المجرمين المطلوبين.

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