زوج بريطانية جُردت من جنسيتها بعد انضمامها لداعش يريد أخذها لهولندا

قالت هيئة الإذاعة البريطانية يوم الأحد إن هولنديا متزوجا من فتاة بريطانية جردت من جنسيتها بعد انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية يريد العودة إلى هولندا معها ومع طفلهما.

وغادرت شميمة بيغوم (19 عاما) لندن مع اثنتين من زميلات الدراسة للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية عندما كان عمرها 15 عاما وهي الآن تريد العودة إلى بريطانيا مع طفلها حديث الولادة. وسحبت السلطات جنسيتها البريطانية الشهر الماضي لاعتبارات أمنية.

ويبرز مصير بيجوم، التي عثر عليها في معسكر اعتقال في سوريا الشهر الماضي، المعضلة الأخلاقية والقانونية والأمنية التي تواجهها الحكومات لدى التعامل مع أسر مقاتلين تعهدوا بتدمير الغرب.

شميمة بيغوم رويترز

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية نقلا عن حديث مع الزوج ياجو ريديك أنه قاتل في صفوف الدولة الإسلامية لكنه سلم نفسه لجماعة من المقاتلين السوريين واحتجز في مركز اعتقال كردي في شمال شرق سوريا.

وقالت الإذاعة إن ريديك يريد الآن العودة إلى هولندا مع زوجته وابنهما.

وقال عن لقائه الأول بها إنها "بدت في حالة ذهنية جيدة".

وأضاف "كان ذلك اختيارها. طلبت العثور على زوج لها، وقد دُعيت. كانت صغيرة للغاية... اختارت أن تتزوج وأنا اخترت الزواج منها".

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